За словами глави української держави, Україна має безвізовий режим з понад 100 країнами світу.
Дивися повний текст Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порошенко.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:42
Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порошенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порошенко.
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:42
Два миллиона воспользовались безвизом с ЕС, а один миллион воспользовался безвизом с ТС (пiшли на Той Свiт), за тот же период времени.
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:51
Раньше было, - раз увидеть Париж и умереть. Теперь, - увидеть два раза Польшу, - и умереть. Жить стало в два раза веселее!
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:07
безвиз все таки вещщ. больше 3х дней в среднем еврогороде делать нечего, и ради таких поездок платить 70 ойро сбора это печально.
главное оружие рашистов - ложь
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