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Два мільйони українців уже
скористалися безвізом - Порошенко

Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:42

Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
За словами глави української держави, Україна має безвізовий режим з понад 100 країнами світу.

Дивися повний текст Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:42

Два миллиона воспользовались безвизом с ЕС, а один миллион воспользовался безвизом с ТС (пiшли на Той Свiт), за тот же период времени.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:51

Раньше было, - раз увидеть Париж и умереть. Теперь, - увидеть два раза Польшу, - и умереть. Жить стало в два раза веселее!
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:07

безвиз все таки вещщ. больше 3х дней в среднем еврогороде делать нечего, и ради таких поездок платить 70 ойро сбора это печально.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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