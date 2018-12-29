За словами глави української держави, Україна має безвізовий режим з понад 100 країнами світу.
Дивися повний текст Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порошенко.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:42
Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порошенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порошенко.
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:07
безвиз все таки вещщ. больше 3х дней в среднем еврогороде делать нечего, и ради таких поездок платить 70 ойро сбора это печально.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:43
Статья на эту тему подвернулась
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:45
Re: Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порош
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:57
70 за двоих. я сам не езжу отдыхать а свободные 70 на визы можно потратить на билеты или на жилье. мультивиза хорошо, но безвиз еще лучше
Востаннє редагувалось trololo в Чет 03 січ, 2019 14:07, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:58
4,7% от официального кол-ва населения. Не густо.... как думаете почему?
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:08
Я до сих пор по мультику езжу. Потратил 35 евро на 9 (на сегодня) визитов.
Нет, я не спорю с тем, что безвиз - это удобно и цивилизованно.
Просто интересна была бы другая статистика - сколько НОВЫХ путешественников в Европу появилось с момента введения безвизового режима.
Основной преградой всегда были деньги, а не виза. И в 2013 со средней зарплатой 430 долларов и необходимостью оплатить визовый сбор, туристов в Европу было наверняка не меньше, чем в 2018 со средней зарплатой 320 долларов и необходимостью оплатить стоимоть биометрического паспорта...
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:09
почему не густо? с каким годом сравниваете?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:12
70 евро - неплохое подспорье для бюджетной поездки на автобусе, лоукостом, с проживанием в хостеле. больше людей смогут себе позволить недорого посмотреть европу. за паспорта и так платили всегда, цена на них не выросла.
есть реальные цифры чтобы сравнить, с поправкой на крым и "лднр"?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:28
Я думаю, что если бы эти "реальные" цифры за 2013 без Крыма и неподконтрольного Донбасса были выгодны для сравнения (то есть были меньше), Госстат их бы непременно опубликовал и пиарил бы - кто только не критиковал нынешнюю власть за снижение реальных доходов украинцев. Была бы возможность цифрами контр-аргументировать, это было бы уже давно сделано.
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