Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порошенко

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:27
с каким годом... с любым. Я считаю, что это ничтожно малое кол-во людей, которые могут себе позволить выехать за рубеж.
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:51
штоли и себе этот биопаспорт сделать..?
поживу как человек хоть
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:00
Спасибо Небесной сотне не написал? А зря.
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:13
"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизом "
или так "Население Украины уменьшилось на 2 милиона"
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:43
офшорович цифири папутал - два лимона выехало с концами. Так правдоподобней.
РОШЕН
ФУФЛО
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