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Два мільйони українців уже
скористалися безвізом - Порошенко

Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:27

с каким годом... с любым. Я считаю, что это ничтожно малое кол-во людей, которые могут себе позволить выехать за рубеж.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:51

штоли и себе этот биопаспорт сделать..?
поживу как человек хоть :mrgreen:
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:00

“Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!” – написал П.Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.
Спасибо Небесной сотне не написал? А зря.
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:13

"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизом "
или так "Население Украины уменьшилось на 2 милиона"
cia
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:40

Петя, бери все что ты здобув, и вали куда подальше
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:43

офшорович цифири папутал - два лимона выехало с концами. Так правдоподобней.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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  #<12
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