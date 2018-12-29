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Два мільйони українців уже
скористалися безвізом - Порошенко

Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:27

с каким годом... с любым. Я считаю, что это ничтожно малое кол-во людей, которые могут себе позволить выехать за рубеж.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:51

штоли и себе этот биопаспорт сделать..?
поживу как человек хоть :mrgreen:
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:00

“Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!” – написал П.Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.
Спасибо Небесной сотне не написал? А зря.
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:13

"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизом "
или так "Население Украины уменьшилось на 2 милиона"
cia
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:06

  magneet написав:с каким годом... с любым. Я считаю, что это ничтожно малое кол-во людей, которые могут себе позволить выехать за рубеж.

Выезжающие на море в Турцию и Ебипет в статистику безвиза не включены. А даже 700-1000 тыс. съездивших "на кофе в Вену" (заробитчане многие в Польшу тоже ведь по безвизу едут, так что чистых туристов явно меньше, чем 2 млн.) - уже не плохо. На самом деле, большинству людей все эти европейские замки/музеи/театры до лампочки. А на европляжи дороговато.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:43

  zРадио написав:Основной преградой всегда были деньги, а не виза

Судите по себе. Я же, например, не идиот, бегать по консульствам и что-то кому-то доказывать, чтоб мне разрешили потратить деньги в Европах. А так, паспорт сделал, и катайся куда хочешь. Я, например, с момента безвиза с Европой, посетил 13 стран Европы за 2 путешествия. До этого ни одной. Кроме того, европейцы тоже ездят к нам в Украину по безвизу. Вот, например, знакомый из Нидерландов приезжал отмечать новый год. Это уже его вторая поездка. Говорит, экстремально дешёвая страна. Ему нравится
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:50

  zРадио написав:
  trololo написав:
есть реальные цифры чтобы сравнить, с поправкой на крым и "лднр"?


Я думаю, что если бы эти "реальные" цифры за 2013 без Крыма и неподконтрольного Донбасса были выгодны для сравнения (то есть были меньше), Госстат их бы непременно опубликовал и пиарил бы - кто только не критиковал нынешнюю власть за снижение реальных доходов украинцев. Была бы возможность цифрами контр-аргументировать, это было бы уже давно сделано.


короче цифр у вас нет, но выводы уже сделали. :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:12

У Порошенко все нормально ?
Два мільйони українців уже скористалися безвізовим режимом з ЄС! Безвіз працює!
А до этого он сомневался ? Или больше пиариться вообще не на чем ? А говорили ему, безвиз нужно тянуть под выборы :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:32

  safonovstanislav написав:Вот, например, знакомый из Нидерландов приезжал отмечать новый год. Это уже его вторая поездка. Говорит, экстремально дешёвая страна. Ему нравится

Насколько экстремально дешевая, настолько и бедная.
Black Jack - White Business
ruvex
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  #<12
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