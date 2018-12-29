Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порошенко

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:27
с каким годом... с любым. Я считаю, что это ничтожно малое кол-во людей, которые могут себе позволить выехать за рубеж.
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:51
штоли и себе этот биопаспорт сделать..?
поживу как человек хоть
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:00
Спасибо Небесной сотне не написал? А зря.
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:13
"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизом "
или так "Население Украины уменьшилось на 2 милиона"
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:06
Выезжающие на море в Турцию и Ебипет в статистику безвиза не включены. А даже 700-1000 тыс. съездивших "на кофе в Вену" (заробитчане многие в Польшу тоже ведь по безвизу едут, так что чистых туристов явно меньше, чем 2 млн.) - уже не плохо. На самом деле, большинству людей все эти европейские замки/музеи/театры до лампочки. А на европляжи дороговато.
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:43
Судите по себе. Я же, например, не идиот, бегать по консульствам и что-то кому-то доказывать, чтоб мне разрешили потратить деньги в Европах. А так, паспорт сделал, и катайся куда хочешь. Я, например, с момента безвиза с Европой, посетил 13 стран Европы за 2 путешествия. До этого ни одной. Кроме того, европейцы тоже ездят к нам в Украину по безвизу. Вот, например, знакомый из Нидерландов приезжал отмечать новый год. Это уже его вторая поездка. Говорит, экстремально дешёвая страна. Ему нравится
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:50
короче цифр у вас нет, но выводы уже сделали.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:12
У Порошенко все нормально ?
А до этого он сомневался ? Или больше пиариться вообще не на чем ? А говорили ему, безвиз нужно тянуть под выборы
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:32
Насколько экстремально дешевая, настолько и бедная.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 03 січ, 2019 23:02
Смотря с какой стороны смотреть. Может быть, Украина наоборот богатая на ресурсы? Настолько, что экспортирует рабочую силу в соседние страны, а хлеб стоит в 10 раз дешевле, чем в центральной Европе.
Да, быть обычным работягой в Украине не очень комфортно, т. к. слишком большое предложение рабочей силы, т. е. большая конкуренция среди работников, поэтому зарплаты низкие. Но, Европа начала гасить этот переизбыток, зарплаты в Украине начали резко расти.
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