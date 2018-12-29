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Два мільйони українців уже
скористалися безвізом - Порошенко

Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:17

  zРадио написав:Нет, я не спорю с тем, что безвиз - это удобно и цивилизованно.
Просто интересна была бы другая статистика - сколько НОВЫХ путешественников в Европу появилось с момента введения безвизового режима.

Основной преградой всегда были деньги, а не виза. И в 2013 со средней зарплатой 430 долларов и необходимостью оплатить визовый сбор, туристов в Европу было наверняка не меньше, чем в 2018 со средней зарплатой 320 долларов и необходимостью оплатить стоимоть биометрического паспорта...


Есть у меня знакомые учительницы, так вот раньше до 15 года удавалось по два раза в год (летом, зимой) ездить на свои ДР то в Болгарию, то в Турцию, Египет, Черногорию...ритуал бы такой.
Теперь ходят на ЮББ (южный берег Быстрицы) :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:38

Вот эта новость радует
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