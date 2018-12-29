Два мільйони українців уже скористалися безвізом - Порошенко
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zРадио написав:Нет, я не спорю с тем, что безвиз - это удобно и цивилизованно. Просто интересна была бы другая статистика - сколько НОВЫХ путешественников в Европу появилось с момента введения безвизового режима.
Основной преградой всегда были деньги, а не виза. И в 2013 со средней зарплатой 430 долларов и необходимостью оплатить визовый сбор, туристов в Европу было наверняка не меньше, чем в 2018 со средней зарплатой 320 долларов и необходимостью оплатить стоимоть биометрического паспорта...
Есть у меня знакомые учительницы, так вот раньше до 15 года удавалось по два раза в год (летом, зимой) ездить на свои ДР то в Болгарию, то в Турцию, Египет, Черногорию...ритуал бы такой. Теперь ходят на ЮББ (южный берег Быстрицы)