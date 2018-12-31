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Українці будуть отримувати
кредити по-новому

Українці будуть отримувати кредити по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:31

Українці будуть отримувати кредити по-новому

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня 2019 року всі банки перед тим, як видавати кредити, зобов'язані перевіряти інформацію про свого клієнта у єдиному кредитному реєстрі.

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R2
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странно, что пороговая сумма долга такая большая, а вообще идея верная
trololo
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А чем УБКИ плох?
-rx-
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