В Україні з 1 січня 2019 року всі банки перед тим, як видавати кредити, зобов'язані перевіряти інформацію про свого клієнта у єдиному кредитному реєстрі.
Дивися повний текст Українці будуть отримувати кредити по-новому.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 13:31
Українці будуть отримувати кредити по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці будуть отримувати кредити по-новому.
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:31
странно, что пороговая сумма долга такая большая, а вообще идея верная
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