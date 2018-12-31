В Україні з 1 січня 2019 року всі банки перед тим, як видавати кредити, зобов'язані перевіряти інформацію про свого клієнта у єдиному кредитному реєстрі.
Дивися повний текст Українці будуть отримувати кредити по-новому.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 13:31
Українці будуть отримувати кредити по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці будуть отримувати кредити по-новому.
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:31
странно, что пороговая сумма долга такая большая, а вообще идея верная
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:34
УБКИ самая бестолковая организация, инфо вносят через 2-3 месяца, в режиме онлайн такие организации доодол работать.
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:32
Читать его, теоретически, могут все.
А наполняют только Приват и А-банк.
Только не юля
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:47
У меня ТАСкомбанк тоже в УБКИ светится. На других банках не проверял, но Монобанк тоже должен по идее данные вносить.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:57
Re: Українці будуть отримувати кредити по-новому
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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