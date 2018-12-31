RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці будуть отримувати
кредити по-новому

Українці будуть отримувати кредити по-новому
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:31

Українці будуть отримувати кредити по-новому

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня 2019 року всі банки перед тим, як видавати кредити, зобов'язані перевіряти інформацію про свого клієнта у єдиному кредитному реєстрі.

Дивися повний текст Українці будуть отримувати кредити по-новому.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86497
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:31

странно, что пороговая сумма долга такая большая, а вообще идея верная
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3666
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1839 раз.
Подякували: 1024 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:09

А чем УБКИ плох?
-rx-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 12.05.16
Подякував: 50 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:16

как бы попасть в этот реестр не беря кредит? )
wotsergeyd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 07.11.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:34

УБКИ самая бестолковая организация, инфо вносят через 2-3 месяца, в режиме онлайн такие организации доодол работать.
spets_vnl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:32

  -rx- написав:А чем УБКИ плох?

Читать его, теоретически, могут все.
А наполняют только Приват и А-банк.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 09.09.14
Подякував: 663 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:47

  vovan_prm написав:
  -rx- написав:А чем УБКИ плох?

Читать его, теоретически, могут все.
А наполняют только Приват и А-банк.

У меня ТАСкомбанк тоже в УБКИ светится. На других банках не проверял, но Монобанк тоже должен по идее данные вносить.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 12.05.16
Подякував: 50 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:57

Re: Українці будуть отримувати кредити по-новому

  -rx- написав:тоже должен
Универ вносит,Альфа не.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2164
З нами з: 03.12.14
Подякував: 225 раз.
Подякували: 270 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:34

Ой лучше бы вообще перестали бы все это давать. Хотя мне кажеться идея смутная, кто должен больше 417к больше не сможет получить кредо. А если все вернет и без задолжености работают?
vineski87
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 17
З нами з: 04.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 08:12

vineski87 В тексте новости указано, что вносить будут именно должников с просрочкой, а не всех подряд.
-rx-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 12.05.16
Подякував: 50 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За останні 23 роки українці відчувають себе... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 03 січ, 2019 09:01
57 3202
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 09:22
Дикий не Дикий
У ДПСУ розповіли, куди найчастіше подорожували українці...
R2 » Пон 31 гру, 2018 22:53
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 22:53
Cler
Чи стали українці жити краще в 2018 році (дослідження)
R2 » Пон 31 гру, 2018 00:25
1 261
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 00:25
Radon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8474)
04.01.2019 09:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.