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Українці будуть отримувати
кредити по-новому

Українці будуть отримувати кредити по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:05

  vovan_prm написав:
  -rx- написав:А чем УБКИ плох?

Читать его, теоретически, могут все.
А наполняют только Приват и А-банк.

Неправда.
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