Українці будуть отримувати кредити по-новому

Неправда.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:05
Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:49
этот реестр уже давно есть. просто нужен закон, который обяжет банки его заполнять. все нормально работает, приват, монобанк - все показывает.
но нет, надо конечно же создать новую структуру, "освоить" новое бабло и в итоге получить то же, что уже есть сейчас.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:10
У автора статьи проблемы с головой. Никаких требований к банкам по поводу невозможности выдачи кредита клиенту, если он записан в этом реестре, нету
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