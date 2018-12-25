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В Україні зібрали
рекордний врожай горіхів

В Україні зібрали рекордний врожай горіхів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:44

В Україні зібрали рекордний врожай горіхів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні цьогоріч зібрали понад 120 тисяч тонн цінного продукту.

Дивися повний текст В Україні зібрали рекордний врожай горіхів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:45

Ого-го, сколько за два дня собрали! "Слава Пете" забыли написать
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