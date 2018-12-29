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Україна в трійці лідерів за
імпортом грузинського вина

Україна в трійці лідерів за імпортом грузинського вина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:49

Україна в трійці лідерів за імпортом грузинського вина

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Georgia Today.

Дивися повний текст Україна в трійці лідерів за імпортом грузинського вина.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:50

Если это можно назвать вином.
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