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Україна в трійці лідерів за
імпортом грузинського вина

Україна в трійці лідерів за імпортом грузинського вина
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:49

Україна в трійці лідерів за імпортом грузинського вина

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Georgia Today.

Дивися повний текст Україна в трійці лідерів за імпортом грузинського вина.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:14

154 млн. долларов за год что то маловато как то.

44 млн. бут. в Россию
7,6 млн. бут. в Украину
6,7 млн. бут. в Китай
58,3 млн. бут. на всю тройку импортеров.

154 млн. / 58,3 млн. ~ 2.6$/за среднюю бутылку вина
примерно 72 грн. / за среднюю бутылку

Ну если алазанская долина от 60 грн.
Мухрани примерно 600грн.
Ну все сходится.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:45

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Georgia Today.

Дивися повний текст Україна в трійці лідерів за імпортом грузинського вина.


Правильнее (и почётнее !) было бы написать в двойке лидеров, или серебряный призёр. Лично я поддерживаю отечественного производителя. Пусть грузины спаивают агрессора, а мы своё побережём для себя.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:10

  Yura_Gag написав:154 млн. долларов за год что то маловато как то.

44 млн. бут. в Россию
7,6 млн. бут. в Украину
6,7 млн. бут. в Китай
58,3 млн. бут. на всю тройку импортеров.

154 млн. / 58,3 млн. ~ 2.6$/за среднюю бутылку вина
примерно 72 грн. / за среднюю бутылку

Ну если алазанская долина от 60 грн.
Мухрани примерно 600грн.
Ну все сходится.


154,8 млн долларов - это на 52 страны. В среднем бутылка продаётся по $1 в опте. Ежегодный сбор в Грузии около 200 тыс. тонн винограда. Это - примерно 100 млн литров вина, или 133 млн бутылок. Ну это, конечно, если водой не разбавлять.
http://techdrinks.info/ru/news/hruzyya- ... -vynohrada
warlamp
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