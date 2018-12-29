Про це повідомляє Georgia Today.
Дивися повний текст Україна в трійці лідерів за імпортом грузинського вина.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:49
Україна в трійці лідерів за імпортом грузинського вина
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна в трійці лідерів за імпортом грузинського вина.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:14
154 млн. долларов за год что то маловато как то.
44 млн. бут. в Россию
7,6 млн. бут. в Украину
6,7 млн. бут. в Китай
58,3 млн. бут. на всю тройку импортеров.
154 млн. / 58,3 млн. ~ 2.6$/за среднюю бутылку вина
примерно 72 грн. / за среднюю бутылку
Ну если алазанская долина от 60 грн.
Мухрани примерно 600грн.
Ну все сходится.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:45
Правильнее (и почётнее !) было бы написать в двойке лидеров, или серебряный призёр. Лично я поддерживаю отечественного производителя. Пусть грузины спаивают агрессора, а мы своё побережём для себя.
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:10
154,8 млн долларов - это на 52 страны. В среднем бутылка продаётся по $1 в опте. Ежегодный сбор в Грузии около 200 тыс. тонн винограда. Это - примерно 100 млн литров вина, или 133 млн бутылок. Ну это, конечно, если водой не разбавлять.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:57
Re: Україна в трійці лідерів за імпортом грузинського вина
дерьмовое у них винишко, в подавляющем большинстве - нет культуры виноделия. Любое итальянское или испанское в одной ценовой категории почти всегда лучше
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:21
культура виноделия у них есть, но она отлична от "традиционной".
у них во время брожения жмых не убирается.
хотя делают и "традиционно", так дешевле.
сейчас, кстати, есть спрос на грузинское вино в мире.
.
а по его наличию в Украине тут можно предположить - либо ценителей нет , либо продукт не тот .
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:43
Вот почему украинцы чувствуют себя счастливыми?
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:50
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