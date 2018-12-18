Сума стягнень зафіксована в мінімальних заробітних платах.
Дивися повний текст Зросли штрафи за порушення трудового законодавства.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 18:55
Зросли штрафи за порушення трудового законодавства
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зросли штрафи за порушення трудового законодавства.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:55
Не вводите народ в заблуждение - размер штрафов не увеличился на 12%. Увеличилась минимальная заработная плата.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:53
Новина ні про що. Певно, не тільки штрафи за порушення трудового законодавства прив'язані до мінімальної зарплатні, а ще й інші штрафи.
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