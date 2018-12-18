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Зросли штрафи за порушення
трудового законодавства

Зросли штрафи за порушення трудового законодавства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:55

Зросли штрафи за порушення трудового законодавства

Пропонуємо до обговорення:
Сума стягнень зафіксована в мінімальних заробітних платах.

Дивися повний текст Зросли штрафи за порушення трудового законодавства.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:55

Не вводите народ в заблуждение - размер штрафов не увеличился на 12%. Увеличилась минимальная заработная плата.
leonidkyz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:16

Только работы от этого не прибавилось.
shkarapet
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:53

Новина ні про що. Певно, не тільки штрафи за порушення трудового законодавства прив'язані до мінімальної зарплатні, а ще й інші штрафи.
0mage0
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