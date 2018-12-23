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Tesla показала, як збирають Model 3 (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:35
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla показала на відео процес створення свого електрокара Model 3. Складання електрокара показали від "голого" кузова до повного укомплектування.
Дивися повний текст Tesla показала, як збирають Model 3 (відео)
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