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Tesla показала, як
збирають Model 3 (відео)

Tesla показала, як збирають Model 3 (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:35

Tesla показала, як збирають Model 3 (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla показала на відео процес створення свого електрокара Model 3. Складання електрокара показали від "голого" кузова до повного укомплектування.

Дивися повний текст Tesla показала, як збирають Model 3 (відео).
R2
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Лучшие машины я считаю
vineski87
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конечно, особенно если сравнить с даже средней ЗП в Украине и процентами по кредиту в банке!
shkarapet
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