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У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:36
Пропонуємо до обговорення:
Перше клоноване кошеня ймовірно з'явиться на світ у березні 2019 року в Китаї.
Дивися повний текст У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин
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