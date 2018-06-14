Перше клоноване кошеня ймовірно з'явиться на світ у березні 2019 року в Китаї.
Дивися повний текст У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:36
У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин
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Дивися повний текст У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:36
Ого, а вот это интересно. Хотя наверное опять фейк. Давно обещают. Если так и будет, то мы решим проблему с голодом)
Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:32
клонирование тоже требует ресурсов, не думаю что оно сильно поможет, вопрос в том, что если это правда, Китай вероятней всего тренируется в клонировании для более сложных опытов.
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