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У Китаї збираються продавати
клонованих домашніх тварин

У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:36

У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин

Пропонуємо до обговорення:
Перше клоноване кошеня ймовірно з'явиться на світ у березні 2019 року в Китаї.

Дивися повний текст У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:36

Ого, а вот это интересно. Хотя наверное опять фейк. Давно обещают. Если так и будет, то мы решим проблему с голодом)
vineski87
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:32

  vineski87 написав:Ого, а вот это интересно. Хотя наверное опять фейк. Давно обещают. Если так и будет, то мы решим проблему с голодом)


клонирование тоже требует ресурсов, не думаю что оно сильно поможет, вопрос в том, что если это правда, Китай вероятней всего тренируется в клонировании для более сложных опытов.
shkarapet
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:52

Такая же выкачка денег как и криозаморозка после клинической смерти особенно))
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:20

  vineski87 написав:Ого, а вот это интересно. Хотя наверное опять фейк. Давно обещают. Если так и будет, то мы решим проблему с голодом)

А не проще и дешевле кнура натравить на свиноматку?
p_a_l
 
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