Перше клоноване кошеня ймовірно з'явиться на світ у березні 2019 року в Китаї.
Дивися повний текст У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:36
У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:36
Ого, а вот это интересно. Хотя наверное опять фейк. Давно обещают. Если так и будет, то мы решим проблему с голодом)
Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:32
клонирование тоже требует ресурсов, не думаю что оно сильно поможет, вопрос в том, что если это правда, Китай вероятней всего тренируется в клонировании для более сложных опытов.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:52
Такая же выкачка денег как и криозаморозка после клинической смерти особенно))
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:20
Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:18
Re: У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин
цель же другая, она заключена в генной инжинерии, т.е. синтезировать гены, к примеру выростить супер пупер не что, конечно в последствии будут и людей в тихоря штаповать, но официально будут делать органы для пересадки, корректировать ген человеку чтобы продлить его длительность жизьни. все это будет, и мы краешком это застанем.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:25
Re: У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин
Китайці молодці - для собак і котів клонування - можливість подовжити радість спілкування господарів з улюбленцями. Це величезний ринок на мільярди доларів. В першу чергу будуть клонувати (вже) комерційних собак чи котів, тобто тих, які заробляли гроші хазяїну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:48
Re: У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин
Клонирование давно идет полным ходом, китайцы собираются строить завод где клонирование можно поставить на поток
Шлифофка технологий клонирования на животных - огромный шаг к потенциальному безсмертию человечества или значительному увеличению сроков жизни - клонирование органов, нуждающихся в замене и так далее. Основной вопрос "бессмертия" остается в ментальной области то что называется сознанием, душой - ведь врядли клонированная собачка будет обладать тем же характером, складом ума - скорее всего это будет лишь визуальная копия. В таком случае и клонирование толком и не нужно - есть масса беспризорных животных , размножающихся естественным образом. Возможным решением задачи "бессмертия" может решать пересадка мозга - если можно сказать что именно он является носителем матрицы индивидуальности - в уже новое, клонированное тело. И именно здесь отработка технолигий клонирования безусловно открывает громадные возможности для человечества.
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