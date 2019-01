У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин

Уже подписано стратегическое соглашение с компанией Yingke Boya Gene Technology (Tianjin) Ltd, которая является дочерней фирмой предприятия Boyalife Group Ltd, а это ведущая в Китае компания в сфере биологической медицины и изучения стволовых клеток. Одной из целей строительства центра обозначено применение в будущем технологии клонирования для улучшения процесса развития домашних животных.



Не сообщается в какие сроки будет реализован амбициозный проект. По данным издания, Yingke Boya Gene Technology (Tianjin) Ltd совместно с южнокорейской Sooam Biotech Research Foundation создала совместное предприятие по клонированию собак. К концу 2015 года для различных стран, были клонированы 550 собак, которые выполняют специальные задачи, например, в аэропортах и на таможне.



Разработки в области клонирования живых организмов в Китае ведутся давно. В новостях Китая ранее сообщалось о создании необычных животных, типа «особенно мускулистых гончих собак». На проекты выделяются огромные средства, очевидно китайским ученым поставлена задача совершить прорыв в области клонирования. Европейские специалисты по клонированию довольно скептичны, по их мнению выживаемость клонов крайне низкая — от 5 до 15 процентов. Это совсем не смущает китайцев, и вот уже планируется построить в Тяньцзине огромный центр по клонированию животных. А некоторые думали, что ученые успокоятся после смерти овечки Долли…