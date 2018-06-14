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У Китаї збираються продавати
клонованих домашніх тварин

У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 04:27

Как бы стоимость клонирования не перебила все возможные прибыли от животного.


безусловно заявленная стоимость клонирования животных не имеет никакого практического смысла для большинства хозяев, гораздо проще завести новое животное , причем совершенно бесплатно, для залечивания пустоты и боли от утраты прежнего любимца - обычно этого быывает достаточно и это работает. А для исследователей клонирования - получить деньги от желающих получить "точь-в-точь такой же экземпляр" - великолепная возможность получить независимое финансирование на совершенствование технологий клонирования, генной инженерии.

  Juna написав:
  Surfer написав:может решать пересадка мозга - если можно сказать что именно он является носителем матрицы индивидуальности

Это тоже не решение. во первых мозг умирает тоже, во-вторых - у тела есть свое мышление тоже. Да-да нервы думают. При таком раскладе душа поменяется, это не то что почку пересадить где изменения не заметны.


Клеточный состав и в единоразово живущем человеке обновляется раз в 7 лет, но это не меняет очертаний индивидуальности.

Что касается пересадки мозга, полностью вопрос безсмертия это конечно же не решит , но время жизни мозга гораздо выше нынешней времени жизни человеческого тела и достигает 200 лет - что составляет несколько человеческих жизней. Увеличить кратно срок для завершения текущего жизненного цикла - уже хороший результат.

С другой стороны безсмертие несет в себе и опасности - погружение во власть олигополии , полной монополии на все нескольких семей или семей - клонов, что может лечь тяжким бременем на всех остальных. Сегодня именно конечность жизни не дает окончательно сконцентрировать все капиталы и власть в одних руках. В этом плане смерть выполняет важную функцию "обнуления", предохраняющую человечество от подобного мордора.

В идеале условное безсмертие , даже при умирании физического тела , могло бы быть осуществлено даже не клонированием а механизмом передачи , сознания другим биологическим обьектам. Это возможно было бы при адекватном духовном развитии человечества. В таком случае ни перерождение - в случае его существования, ни передача сознания другим биологическим особям не была бы проблеммой. Но к сожалению человечество при всем видимом техническом прогрессе по сути осталось обезьянами которые готовы убить , поработить других за вязку бананов. Что в ряду с подобными технологиями очень опасно. Человечество подошло к этапу когда нужна новая парадигма жизни. В общем все более очевидно то что мы на грани огромных перемен.
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