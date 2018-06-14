У Китаї збираються продавати клонованих домашніх тварин

Как бы стоимость клонирования не перебила все возможные прибыли от животного.
безусловно заявленная стоимость клонирования животных не имеет никакого практического смысла для большинства хозяев, гораздо проще завести новое животное , причем совершенно бесплатно, для залечивания пустоты и боли от утраты прежнего любимца - обычно этого быывает достаточно и это работает. А для исследователей клонирования - получить деньги от желающих получить "точь-в-точь такой же экземпляр" - великолепная возможность получить независимое финансирование на совершенствование технологий клонирования, генной инженерии.
Juna написав:
Это тоже не решение. во первых мозг умирает тоже, во-вторых - у тела есть свое мышление тоже. Да-да нервы думают. При таком раскладе душа поменяется, это не то что почку пересадить где изменения не заметны.
Клеточный состав и в единоразово живущем человеке обновляется раз в 7 лет, но это не меняет очертаний индивидуальности.
Что касается пересадки мозга, полностью вопрос безсмертия это конечно же не решит , но время жизни мозга гораздо выше нынешней времени жизни человеческого тела и достигает 200 лет - что составляет несколько человеческих жизней. Увеличить кратно срок для завершения текущего жизненного цикла - уже хороший результат.
С другой стороны безсмертие несет в себе и опасности - погружение во власть олигополии , полной монополии на все нескольких семей или семей - клонов, что может лечь тяжким бременем на всех остальных. Сегодня именно конечность жизни не дает окончательно сконцентрировать все капиталы и власть в одних руках. В этом плане смерть выполняет важную функцию "обнуления", предохраняющую человечество от подобного мордора.
В идеале условное безсмертие , даже при умирании физического тела , могло бы быть осуществлено даже не клонированием а механизмом передачи , сознания другим биологическим обьектам. Это возможно было бы при адекватном духовном развитии человечества. В таком случае ни перерождение - в случае его существования, ни передача сознания другим биологическим особям не была бы проблеммой. Но к сожалению человечество при всем видимом техническом прогрессе по сути осталось обезьянами которые готовы убить , поработить других за вязку бананов. Что в ряду с подобными технологиями очень опасно. Человечество подошло к этапу когда нужна новая парадигма жизни. В общем все более очевидно то что мы на грани огромных перемен.