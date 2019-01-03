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Розповіли, коли в Україні з'явиться 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:36
Пропонуємо до обговорення:
П'яте покоління мобільного зв'язку 5G з'явиться в Україні не раніше 2020 року.
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