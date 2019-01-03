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Розповіли, коли в
Україні з'явиться 5G

Розповіли, коли в Україні з'явиться 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:36

Розповіли, коли в Україні з'явиться 5G

Пропонуємо до обговорення:
П'яте покоління мобільного зв'язку 5G з'явиться в Україні не раніше 2020 року.

Дивися повний текст Розповіли, коли в Україні з'явиться 5G.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:36

Рано, раньше чем во многих странах мира мне кажеться. Украина тут не отстает
vineski87
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