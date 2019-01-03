П'яте покоління мобільного зв'язку 5G з'явиться в Україні не раніше 2020 року.
Дивися повний текст Розповіли, коли в Україні з'явиться 5G.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:36
Розповіли, коли в Україні з'явиться 5G
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Дивися повний текст Розповіли, коли в Україні з'явиться 5G.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:36
Рано, раньше чем во многих странах мира мне кажеться. Украина тут не отстает
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