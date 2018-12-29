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Samsung розробляє екран, який може "розмовляти"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:37
Пропонуємо до обговорення:
Samsung працює над розробкою відповідних технологій, що допоможуть розміщувати камеру і розмовний динамік під екраном. Таким чином вони залишаються невидимими.
Дивися повний текст Samsung розробляє екран, який може \"розмовляти\"
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