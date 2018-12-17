Національний банк вперше оприлюднив повні результати стрес-тестування 24 банків і оцінки стійкості 56 банків, проведені в 2018 році.
Дивися повний текст НБУ назвав банки, які потребують капіталу.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 08:59
НБУ назвав банки, які потребують капіталу
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Дивися повний текст НБУ назвав банки, які потребують капіталу.
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