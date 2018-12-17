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НБУ назвав банки, які
потребують капіталу

НБУ назвав банки, які потребують капіталу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 08:59

НБУ назвав банки, які потребують капіталу

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк вперше оприлюднив повні результати стрес-тестування 24 банків і оцінки стійкості 56 банків, проведені в 2018 році.

Дивися повний текст НБУ назвав банки, які потребують капіталу.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:00

А який восьмий банк?
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