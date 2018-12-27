За 2018 рік в Україні на облік було поставлено 82,8 тисячі нових легкових автомобілів. Від продаж 2017-го показник змінився всього на 453 одиниці.
Дивися повний текст В Укравтопромі оприлюднили рейтинг нових авто, які українці купували в 2018 році.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:13
В Укравтопромі оприлюднили рейтинг нових авто, які...
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Дивися повний текст В Укравтопромі оприлюднили рейтинг нових авто, які українці купували в 2018 році.
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