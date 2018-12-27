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В Укравтопромі оприлюднили
рейтинг нових авто, які...

В Укравтопромі оприлюднили рейтинг нових авто, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:13

В Укравтопромі оприлюднили рейтинг нових авто, які...

Пропонуємо до обговорення:
За 2018 рік в Україні на облік було поставлено 82,8 тисячі нових легкових автомобілів. Від продаж 2017-го показник змінився всього на 453 одиниці.

Дивися повний текст В Укравтопромі оприлюднили рейтинг нових авто, які українці купували в 2018 році.
R2
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А где же ФОРЦА!?
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Ответ на Ваш вопрос - восклицание, рифмующееся со словом "где"
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