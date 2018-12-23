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У Мережі показали шестиколісну «Ниву» (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:19
Пропонуємо до обговорення:
Тюнери з Garage 54 створили шестиколісну «Ниву» - Lada Niva 6×6.
Дивися повний текст У Мережі показали шестиколісну «Ниву» (фото)
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:20
ну и ур**...
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:03
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