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У Мережі показали
шестиколісну «Ниву» (фото)

У Мережі показали шестиколісну «Ниву» (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:19

У Мережі показали шестиколісну «Ниву» (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Тюнери з Garage 54 створили шестиколісну «Ниву» - Lada Niva 6×6.

Дивися повний текст У Мережі показали шестиколісну «Ниву» (фото).
R2
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ruslan42212
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