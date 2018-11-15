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Подільсько-Воскресенський міст
будують із випередженням...

Подільсько-Воскресенський міст будують із випередженням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:43

Подільсько-Воскресенський міст будують із випередженням...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у себе на сторінці в Facebook заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, передає ЦТС.

Дивися повний текст Подільсько-Воскресенський міст будують із випередженням графіка - КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:43

С опережением??? Т.е. изначально его планировали построить за 50 лет, а построят за 40? Напомню, его строят уже 26 лет!
valme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:58

Скорость такая, что аж жуть берет, а Маск рыдает от зависти, утирая сопли занавеской. Главное теперь - не надорваться)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:06

в чем соль анекдота так и не понял, но под стол упал
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:07

Re: Подільсько-Воскресенський міст будують із випередженням.

К 1 апреля закончат.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:16

Re: Подільсько-Воскресенський міст будують із випередженням.

по легенде, его откроют вместе с метро на троэщыну
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:23

Главное теперь - не забыть до выборов о тех, кто так беспрецедентно нагло развешивает лапшу, и... проголосовать соответствующе.
Так сказать, ты пошутил, и мы тоже посмеялись
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:52

Re: Подільсько-Воскресенський міст будують із випередженням.

  antey1969 написав:Главное теперь - не забыть до выборов о тех, кто так беспрецедентно нагло развешивает лапшу, и... проголосовать соответствующе.

а что в статье неправда?
а то я не в Киеве живу, и сложно понять монтаж 14-ой связи из 19-ти это враньё или нет?
Pegasmaster
 
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