Про це у себе на сторінці в Facebook заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, передає ЦТС.
Дивися повний текст Подільсько-Воскресенський міст будують із випередженням графіка - КМДА.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:43
Подільсько-Воскресенський міст будують із випередженням...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подільсько-Воскресенський міст будують із випередженням графіка - КМДА.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:43
С опережением??? Т.е. изначально его планировали построить за 50 лет, а построят за 40? Напомню, его строят уже 26 лет!
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:58
Скорость такая, что аж жуть берет, а Маск рыдает от зависти, утирая сопли занавеской. Главное теперь - не надорваться)))
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:07
Re: Подільсько-Воскресенський міст будують із випередженням.
К 1 апреля закончат.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:16
Re: Подільсько-Воскресенський міст будують із випередженням.
по легенде, его откроют вместе с метро на троэщыну
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:23
Главное теперь - не забыть до выборов о тех, кто так беспрецедентно нагло развешивает лапшу, и... проголосовать соответствующе.
Так сказать, ты пошутил, и мы тоже посмеялись
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:52
Re: Подільсько-Воскресенський міст будують із випередженням.
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