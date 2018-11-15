Легенду вже корегували. Його тепер відкриють без метро і нова легенда каже, що в кінці 19-го, або в 20-му роках. А метро будуть між машинами будувати.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:15
Re: Подільсько-Воскресенський міст будують із випередженням.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:11
Pegasmaster
Есть в Киеве мост, он через Днепр. 26 лет как строят. Кран тонул и все такое... Мост на левом берегу обрывается. Уперся в частный сектор. Так над дачами пролет и висит. Так вот на форуме спрашивают 26 лет для строительства много или мало? Чиновник уверен, что идут с опережением графика.
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:33
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:08
Найкраща аналітика і репортажі на тему мостового переходу, як на мою думку.
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