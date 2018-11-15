Легенду вже корегували. Його тепер відкриють без метро і нова легенда каже, що в кінці 19-го, або в 20-му роках. А метро будуть між машинами будувати.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:15
Re: Подільсько-Воскресенський міст будують із випередженням.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:11
Pegasmaster
Есть в Киеве мост, он через Днепр. 26 лет как строят. Кран тонул и все такое... Мост на левом берегу обрывается. Уперся в частный сектор. Так над дачами пролет и висит. Так вот на форуме спрашивают 26 лет для строительства много или мало? Чиновник уверен, что идут с опережением графика.
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:33
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:08
Найкраща аналітика і репортажі на тему мостового переходу, як на мою думку.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:04
Это ж вам не мост через Керченский пролив строить тут 5 лет новой власти очень мало.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:54
Хоть и сам в Киеве, но с интересом посмотрел и почитал. Все эти связи, все здорово. Вот только у меня один вопрос, откуда и куда этот мост?
Нет, с левобережной развязкой вопрос решить достаточно просто. Если еще остались там несогласные "садоводы", то после донесения до них информации, что тогда, по верху, прямо над их головами все равно пройдет мост - и вопрос будет закрыт. А воскресенка и троещина - там развязка уже есть.
А с другой стороны куда? Подол - с одной стороны набережная, которая является единственным проездом с Оболони в Центр и потому постоянно перегружена, с другой - полутупиковая Набережно-Луговая, упирающаяся в гору Юрковица и молящая о капитальной реконструкции, так как там банально асфальт поплыл волнами. Нет и в 2019 году точно- не планируется, строительство автомобильной развязки на Подоле и туннеля, с выводом автомобильного потока на ул. Черновола, как изначально по проекту планировалось. Не будет в ближайшие пару лет и запуска по мосту метро - так как не строится ничего для этого. С таким подходом, это пыль в глаза перед выборами. Ведь даже если мост достроить, то в таком виде он будет практически бесполезен.
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