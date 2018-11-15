Подільсько-Воскресенський міст будують із випередженням...
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а что в статье неправда? а то я не в Киеве живу, и сложно понять монтаж 14-ой связи из 19-ти это враньё или нет?
Есть в Киеве мост, он через Днепр. 26 лет как строят. Кран тонул и все такое... Мост на левом берегу обрывается. Уперся в частный сектор. Так над дачами пролет и висит. Так вот на форуме спрашивают 26 лет для строительства много или мало? Чиновник уверен, что идут с опережением графика.
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
megabrualdeath написав:https://tov-tob.livejournal.com/tag/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82 Найкраща аналітика і репортажі на тему мостового переходу, як на мою думку.
Хоть и сам в Киеве, но с интересом посмотрел и почитал. Все эти связи, все здорово. Вот только у меня один вопрос, откуда и куда этот мост? Нет, с левобережной развязкой вопрос решить достаточно просто. Если еще остались там несогласные "садоводы", то после донесения до них информации, что тогда, по верху, прямо над их головами все равно пройдет мост - и вопрос будет закрыт. А воскресенка и троещина - там развязка уже есть. А с другой стороны куда? Подол - с одной стороны набережная, которая является единственным проездом с Оболони в Центр и потому постоянно перегружена, с другой - полутупиковая Набережно-Луговая, упирающаяся в гору Юрковица и молящая о капитальной реконструкции, так как там банально асфальт поплыл волнами. Нет и в 2019 году точно- не планируется, строительство автомобильной развязки на Подоле и туннеля, с выводом автомобильного потока на ул. Черновола, как изначально по проекту планировалось. Не будет в ближайшие пару лет и запуска по мосту метро - так как не строится ничего для этого. С таким подходом, это пыль в глаза перед выборами. Ведь даже если мост достроить, то в таком виде он будет практически бесполезен.
megabrualdeath написав:https://tov-tob.livejournal.com/tag/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82 Найкраща аналітика і репортажі на тему мостового переходу, як на мою думку.
Хоть и сам в Киеве, но с интересом посмотрел и почитал. Все эти связи, все здорово. Вот только у меня один вопрос, откуда и куда этот мост? Нет, с левобережной развязкой вопрос решить достаточно просто. Если еще остались там несогласные "садоводы", то после донесения до них информации, что тогда, по верху, прямо над их головами все равно пройдет мост - и вопрос будет закрыт. А воскресенка и троещина - там развязка уже есть. А с другой стороны куда? Подол - с одной стороны набережная, которая является единственным проездом с Оболони в Центр и потому постоянно перегружена, с другой - полутупиковая Набережно-Луговая, упирающаяся в гору Юрковица и молящая о капитальной реконструкции, так как там банально асфальт поплыл волнами. Нет и в 2019 году точно- не планируется, строительство автомобильной развязки на Подоле и туннеля, с выводом автомобильного потока на ул. Черновола, как изначально по проекту планировалось. Не будет в ближайшие пару лет и запуска по мосту метро - так как не строится ничего для этого. С таким подходом, это пыль в глаза перед выборами. Ведь даже если мост достроить, то в таком виде он будет практически бесполезен.