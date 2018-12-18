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Депутати пропонують вдвічі скоротити штраф за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:17
Пропонуємо до обговорення:
Депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект №9451, який пропонує скоротити вдвічі штраф за перевищення ліміту готівки в касі.
Дивися повний текст Депутати пропонують вдвічі скоротити штраф за перевищення ліміту готівки в касі - законопроект
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:18
А что там с лимитом для упрощенцев, поднимать собираетесь? Просто аж смешно до абсурда. На некоторых рынках аренда может превысить лимит годового дохода. Еще и налоги заплатить и себе на жизнь нужно наторговать. Не шаровой товар же продают. Кого обманываем? Или это плавный переход на общую?
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p_a_l
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:52
p_a_l написав:
А что там с лимитом для упрощенцев, поднимать собираетесь? Просто аж смешно до абсурда. На некоторых рынках аренда может превысить лимит годового дохода. Еще и налоги заплатить и себе на жизнь нужно наторговать. Не шаровой товар же продают. Кого обманываем? Или это плавный переход на общую?
Превышает 5 млн грн(3-я группа)?
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