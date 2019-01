Депутати пропонують вдвічі скоротити штраф за...

Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:52

p_a_l написав: А что там с лимитом для упрощенцев, поднимать собираетесь? Просто аж смешно до абсурда. На некоторых рынках аренда может превысить лимит годового дохода. Еще и налоги заплатить и себе на жизнь нужно наторговать. Не шаровой товар же продают. Кого обманываем? Или это плавный переход на общую? А что там с лимитом для упрощенцев, поднимать собираетесь? Просто аж смешно до абсурда. На некоторых рынках аренда может превысить лимит годового дохода. Еще и налоги заплатить и себе на жизнь нужно наторговать. Не шаровой товар же продают. Кого обманываем? Или это плавный переход на общую?



Превышает 5 млн грн(3-я группа)? Превышает 5 млн грн(3-я группа)?

In Death we trust (c) Carlos Castaneda