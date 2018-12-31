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За 2018 рік кількість користувачів криптовалют злетіла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Кількість верифікованих користувачів біткоїна та інших криптовалют в перших трьох кварталах 2018 року зросла на 80%.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:23
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Пон 31 гру, 2018 00:25
Radon