RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За 2018 рік кількість користувачів
криптовалют злетіла...

За 2018 рік кількість користувачів криптовалют злетіла...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:23

За 2018 рік кількість користувачів криптовалют злетіла...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість верифікованих користувачів біткоїна та інших криптовалют в перших трьох кварталах 2018 року зросла на 80%.

Дивися повний текст За 2018 рік кількість користувачів криптовалют злетіла на 80%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86501
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:23

Да.
https://www.youtube.com/watch?v=_2DZOxZOOko
p_a_l
 
Повідомлень: 1655
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Pegasmaster і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Протягом 2018 року НБУ утилізував банкнот на 40 млрд грн
R2 » Сер 02 січ, 2019 13:20
1 131
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 13:20
nvvetal
У Києві зростає кількість бюветів
R2 » Пон 31 гру, 2018 16:46
1 147
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 16:46
Подолянин
Чи стали українці жити краще в 2018 році (дослідження)
R2 » Пон 31 гру, 2018 00:25
1 262
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 00:25
Radon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.