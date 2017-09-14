Про це розповів заступник голови КМДА.
Дивися повний текст У Києві підрахували, скільки громадського транспорту потрібно для заміни маршруток.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:26
У Києві підрахували, скільки громадського транспорту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві підрахували, скільки громадського транспорту потрібно для заміни маршруток.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:26
Что поднятие цен привело к тому что все кроме пенсов перешли на маршрутки?
Пенсов нашару возить по чем зря это вам не головой думать.
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