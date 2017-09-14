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У Києві підрахували, скільки
громадського транспорту...

У Києві підрахували, скільки громадського транспорту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:26

У Києві підрахували, скільки громадського транспорту...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступник голови КМДА.

Дивися повний текст У Києві підрахували, скільки громадського транспорту потрібно для заміни маршруток.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:26

Что поднятие цен привело к тому что все кроме пенсов перешли на маршрутки?
Пенсов нашару возить по чем зря это вам не головой думать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:10

количество транспортных единиц уменьшиться почти в двое, время ожидание оного увеличиться во столько же. улучшение? сомнительно...
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:41

Тебе, собака, мало, что эта власть пенсионерам пенсии в три раза меньшие, чем до майдана, платит?! О чем ты,червь несчастный, пишешь? Причём пенсионеры до транспортной инфраструктуры? Скажи-ка, задница говорящая.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:45

  p_a_l написав:Что поднятие цен привело к тому что все кроме пенсов перешли на маршрутки?
Пенсов нашару возить по чем зря это вам не головой думать.

Причем тут только пенсы? У нас остальная половина страны льготники.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:22

Re: У Києві підрахували, скільки громадського транспорту...

  p_a_l написав:Что поднятие цен привело к тому что все кроме пенсов перешли на маршрутки?

Мне непонятно, как электротранспорт вышел дороже бензинового/дизельного? Уникальная страна.
BIGor
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