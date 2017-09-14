Про це розповів заступник голови КМДА.
Дивися повний текст У Києві підрахували, скільки громадського транспорту потрібно для заміни маршруток.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:26
У Києві підрахували, скільки громадського транспорту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві підрахували, скільки громадського транспорту потрібно для заміни маршруток.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:26
Что поднятие цен привело к тому что все кроме пенсов перешли на маршрутки?
Пенсов нашару возить по чем зря это вам не головой думать.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:10
количество транспортных единиц уменьшиться почти в двое, время ожидание оного увеличиться во столько же. улучшение? сомнительно...
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:45
Причем тут только пенсы? У нас остальная половина страны льготники.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:22
Re: У Києві підрахували, скільки громадського транспорту...
Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:15
Просто потому что, кому то надо "подогреть" гарячую воду
- А чем мы "греем" воду?
- Правильно!
Потому что не у всех там еще есть свой "бойлер".
Экс-глава "Киевпастранса", а сегодня – депутат Киевсовета и директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель от "Солидарности" хранит в наличном виде 1 млн долларов
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