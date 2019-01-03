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День фінансів, 3 січня: нові
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День фінансів, 3 січня: нові правила кредитування,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:09

День фінансів, 3 січня: нові правила кредитування,...

Пропонуємо до обговорення:
За якими правилами банки надаватимуть кредити, а також які штрафи будуть отримувати роботодавці за недотримання закону.

Дивися повний текст День фінансів, 3 січня: нові правила кредитування, штрафи роботодавцям, терміни появи 5G в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:09

3 січня, четвер. В Укравтодорі склали рейтинг нових авто, які купували українці торік. А соціологи провели дослідження, яке показало, що українці вперше за останні 23 роки вважають себе щасливими.

В Укравтодорі можуть скласти тільки рейтинг ям. А рейтинг нових авто був складений укравтопромом.
jeugen
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