За якими правилами банки надаватимуть кредити, а також які штрафи будуть отримувати роботодавці за недотримання закону.
Дивися повний текст День фінансів, 3 січня: нові правила кредитування, штрафи роботодавцям, терміни появи 5G в Україні.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:09
День фінансів, 3 січня: нові правила кредитування,...
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Дивися повний текст День фінансів, 3 січня: нові правила кредитування, штрафи роботодавцям, терміни появи 5G в Україні.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:09
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