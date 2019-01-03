Які підвищення передбачені для українців у січні 2019 року.
Дивися повний текст День фінансів, 2 січня: нові пенсії, мінімальна зарплата і тарифи на опалення.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:28
День фінансів, 2 січня: нові пенсії, мінімальна зарплата...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів, 2 січня: нові пенсії, мінімальна зарплата і тарифи на опалення.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:28
С 1 января 2019г. Не у всех повысят пенсию. У моего мужа стаж =45 лет и возраст 70 лет, и его пенсия больше 2000гр. Так ему никакого повышения не будет ( из расчета 1%от мин. пенсии 1699 * сверхурочный стаж)...Как это было сделано 1 декабря 2018г.. И всем у кого пенсия превышает 1700 гр. ни о каком повышении не мечтать с 1 января 2019г..
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