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День фінансів, 2 січня: нові
пенсії, мінімальна зарплата...

День фінансів, 2 січня: нові пенсії, мінімальна зарплата...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:28

День фінансів, 2 січня: нові пенсії, мінімальна зарплата...

Пропонуємо до обговорення:
Які підвищення передбачені для українців у січні 2019 року.

Дивися повний текст День фінансів, 2 січня: нові пенсії, мінімальна зарплата і тарифи на опалення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:28

С 1 января 2019г. Не у всех повысят пенсию. У моего мужа стаж =45 лет и возраст 70 лет, и его пенсия больше 2000гр. Так ему никакого повышения не будет ( из расчета 1%от мин. пенсии 1699 * сверхурочный стаж)...Как это было сделано 1 декабря 2018г.. И всем у кого пенсия превышает 1700 гр. ни о каком повышении не мечтать с 1 января 2019г..
prisyajna
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