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Bloomberg оцінив втрати
найбагатших людей світу за рік

Bloomberg оцінив втрати найбагатших людей світу за рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:03

Bloomberg оцінив втрати найбагатших людей світу за рік

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє дослідження Bloomberg Billionaires Index.

Дивися повний текст Bloomberg оцінив втрати найбагатших людей світу за рік.
R2
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