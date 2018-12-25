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Bloomberg оцінив втрати найбагатших людей світу за рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:03
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє дослідження Bloomberg Billionaires Index.
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.
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