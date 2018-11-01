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Американський банк тестує
картку Visa із змінним кодом CVV

Американський банк тестує картку Visa із змінним кодом CVV
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:12

Американський банк тестує картку Visa із змінним кодом CVV

Пропонуємо до обговорення:
Банк PNC Bank, що базується в США, наразі тестує в рамках пілотного проекту можливість використання кредитних карток зі змінним кодом перевірки автентичності CVV.

Дивися повний текст Американський банк тестує картку Visa із змінним кодом CVV.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:12

Так шлють смс з кодом підтвердження, от і все.
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