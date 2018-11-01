Банк PNC Bank, що базується в США, наразі тестує в рамках пілотного проекту можливість використання кредитних карток зі змінним кодом перевірки автентичності CVV.
Дивися повний текст Американський банк тестує картку Visa із змінним кодом CVV.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:12
Американський банк тестує картку Visa із змінним кодом CVV
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Американський банк тестує картку Visa із змінним кодом CVV.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:32
Зачем его вообще писать именно на карте ?
Почему бы не писать его в конверте с картой (как раньше пин-код) или как в привате высылать смс-кой на финансовый номер держателя карты.
Как по мне, CVV-код на самой карте это лишнее.
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:02
так ведь в основном этот код "палится" когда его используешь (на сайтах, в магазинах и т.д.) а там уже все равно - нанесен он на карту или хранится в голове. Ввел - потерял. Хотя как истинный параноик - на своей карте, где разрешены интернет-платежи, я закрасил этот код )))
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