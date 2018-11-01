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Американський банк тестує
картку Visa із змінним кодом CVV

Американський банк тестує картку Visa із змінним кодом CVV
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:12

Американський банк тестує картку Visa із змінним кодом CVV

Пропонуємо до обговорення:
Банк PNC Bank, що базується в США, наразі тестує в рамках пілотного проекту можливість використання кредитних карток зі змінним кодом перевірки автентичності CVV.

Дивися повний текст Американський банк тестує картку Visa із змінним кодом CVV.
R2
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Так шлють смс з кодом підтвердження, от і все.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:32

Зачем его вообще писать именно на карте ?
Почему бы не писать его в конверте с картой (как раньше пин-код) или как в привате высылать смс-кой на финансовый номер держателя карты.
Как по мне, CVV-код на самой карте это лишнее.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:02

  Kalgan написав:Зачем его вообще писать именно на карте ?
Почему бы не писать его в конверте с картой (как раньше пин-код) или как в привате высылать смс-кой на финансовый номер держателя карты.
Как по мне, CVV-код на самой карте это лишнее.

так ведь в основном этот код "палится" когда его используешь (на сайтах, в магазинах и т.д.) а там уже все равно - нанесен он на карту или хранится в голове. Ввел - потерял. Хотя как истинный параноик - на своей карте, где разрешены интернет-платежи, я закрасил этот код )))
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:17

  Kalgan написав:Зачем его вообще писать именно на карте ?
Почему бы не писать его в конверте с картой (как раньше пин-код) или как в привате высылать смс-кой на финансовый номер держателя карты.
Как по мне, CVV-код на самой карте это лишнее.

Я тоже всегда задавался этим вопросом. CVV это тот же ПИН, только для покупок в интернете. При чем зачастую очень дорогих (например авиабилеты). Но ПИН раньше выдавали в заклеенной непрозрачной бумажке с предписанием "никому никогда не говорить и съесть после прочтения", а CVV тупо пишут прям на карте. Должна же быть хоть какая-то логика??
DONALD
 
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