Банк PNC Bank, що базується в США, наразі тестує в рамках пілотного проекту можливість використання кредитних карток зі змінним кодом перевірки автентичності CVV.
Дивися повний текст Американський банк тестує картку Visa із змінним кодом CVV.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:12
Американський банк тестує картку Visa із змінним кодом CVV
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Американський банк тестує картку Visa із змінним кодом CVV.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:32
Зачем его вообще писать именно на карте ?
Почему бы не писать его в конверте с картой (как раньше пин-код) или как в привате высылать смс-кой на финансовый номер держателя карты.
Как по мне, CVV-код на самой карте это лишнее.
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:02
так ведь в основном этот код "палится" когда его используешь (на сайтах, в магазинах и т.д.) а там уже все равно - нанесен он на карту или хранится в голове. Ввел - потерял. Хотя как истинный параноик - на своей карте, где разрешены интернет-платежи, я закрасил этот код )))
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Додано: Суб 05 січ, 2019 15:17
Я тоже всегда задавался этим вопросом. CVV это тот же ПИН, только для покупок в интернете. При чем зачастую очень дорогих (например авиабилеты). Но ПИН раньше выдавали в заклеенной непрозрачной бумажке с предписанием "никому никогда не говорить и съесть после прочтения", а CVV тупо пишут прям на карте. Должна же быть хоть какая-то логика??
Додано: Нед 06 січ, 2019 18:01
Re: Американський банк тестує картку Visa із змінним кодом C
Ну и как на это повлияет СVV код на E-ink экране, встроенном в пластиковую карту ? Кроме того, что сама карта будет стоит в несколько раз дороже ?
Не проще ли просто периодически менять этот код и отправлять в смс на финансовый номер ?
Додано: Пон 07 січ, 2019 23:23
Re: Американський банк тестує картку Visa із змінним кодом C
Ага, отп пароль для 3ds называется
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